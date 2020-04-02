 

Bloomberg: разведка США не доверяет данным Китая по коронавирусу

02.04.2020, 2:35, Новости дня

Агентство Bloomberg сообщает о недоверии разведки США к данным по коронавирусу COVID-19, предоставляемым Китаем. Речь идет о числе новых случаев заражения и о количестве смертей. "Мы могли бы быть в лучшем положении, если бы Китай был более откровенным", — сообщил вице-президент США Майк Пенс.

Агентство ссылается на секретный доклад, который спецслужбы предоставили Белому дому. Там содержатся выводы о том, что Пекин нарочно занижал цифры, чтобы скрыть масштабы эпидемии в Китае.

В начале марта об этом же говорил госсекретарь Майкл Помпео. Он обвинил Китай в том, что из-за его якобы заниженных цифр об эпидемии США оказались "в положении отстающего" в вопросе борьбы с коронавирусом.

Известно, что китайское правительство неоднократно пересматривало свою методологию подсчета случаев заболевания. К примеру, в течение нескольких недель из статистики исключали пациентов, переносящих болезнь без симптомов. Только во вторник, 31 марта, КНР добавил к общей сумме зараженных более 1500 бессимптомных случаев.. 



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