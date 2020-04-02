Пентагон решил не возвращать в порт авианосец ВМС США с коронавирусом на борту

02.04.2020, 2:08, Новости дня

Пентагон не будет возвращать в порт атомный авианосец «Теодор Резвельт», несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа, сообщил начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей.

«Что касается «Теодора Рузвельта», то мы достигли большого прогресса в проведении тестирования [среди экипажа] и возвращении людей с корабля. Мы нарастим усилия в проведении тестирований. Мы проведем это быстро. Авианосец полностью [выполняет свои функции], он остается», – приводит слова адмирала ТАСС.

Накануне глава Пентагона оценил необходимость полной эвакуации с авианосца ВМС США.

Напомним, на прошлой неделе исполняющий обязанности министра Военно-морских сил США Томас Модли сообщил, что на борту авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт» выявлены случаи заражения коронавирусом. Ко кторнику число зараженных на авианосце почти достигло 200. Корабль вынужденно встал на якорь в открытом море «примерно на две недели».