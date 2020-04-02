Зеленский обсудил с Эрдоганом поставку в Украину респираторов и защитных костюмов

02.04.2020, 2:04, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский 1 апреля обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Эрдоганом ситуацию вокруг распространения коронавируса в мире и меры по борьбе с ним. Об этом говорится на сайте Офиса президента.

“Был достигнут ряд практических договоренностей по координации усилий и сотрудничества между Украиной и Турцией по борьбе с пандемией и ее последствиями. Президент Турецкой Республики пообещал безотлагательно рассмотреть запросы украинской стороны по поставкам респираторов и защитных костюмов”, – говорится в сообщении.

Президенты также обсудили договоренности по строительству жилья в Херсоне и Геническе для вынужденных переселенцев из Крыма.

Во время разговора лидеры стран также поговорили о ситуации с украинскими автоперевозчиками на турецко-болгарской границе в связи с запретом въезда в Турцию. Эрдоган заверил, что ответственные турецкие министерства получат поручение и ситуация в ближайшее время будет решена.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 1 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 887 тыс., из них более 185 тыс. выздоровели, а 44 264 человека умерли.

По данным Центра общественного здоровья на 10.00 1 апреля, в Украине лабораторно подтверждено 669 случаев инфицирования COVID-19, 10 человек выздоровели, 17 скончались. Позже в Черновицкой областной государственной администрации сообщили о еще одной умершей от COVID-19.