Wimbledon 2020 не состоится из-за коронавируса. В последний раз турнир отменяли во время Второй мировой войны

02.04.2020, 2:04, Новости дня

В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 134-й теннисный турнир на кортах Wimbledon в 2020 году не состоится. Об этом 1 апреля сообщили организаторы соревнований на сайте Всеанглийского лаун-теннисного клуба.

Начало турнира было запланировано на 29 июня.

Отмена вызвана проблемами, которые испытывают медицинские и экстренные службы Великобритании, а также ограничениями на проведение массовых мероприятий, передвижение и поездки, введенными по всему миру.

“Учитывая вероятность того, что ограничительные меры правительства будут продлены на многие месяцы, мы считаем, что должны действовать ответственно ради защиты всех людей, участвующих в подготовке соревнований”, – заявили организаторы.

Глава клуба Ян Хьюитт напомнил, что только Первая и Вторая мировые войны в прошлом становились причиной отмены Wimbledon.

Открытый чемпионат Англии, который проводится в окрестностях Лондона, – старейший турнир Большого шлема. Впервые он состоялся в 1877 году.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 1 апреля, общее количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 911 тыс., из них почти 45,5 тыс. человек умерли. В Великобритании насчитывается почти 30 тыс. заболевших, умерло более 2300 человек.