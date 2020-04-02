Зеленский подписал изменения в госбюджет, касающиеся питания военнослужащих

02.04.2020, 2:04, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №548-IX “О внесении изменений в закон Украины “О государственном бюджете Украины на 2020 год” относительно непрерывного обеспечения питания военнослужащих”, говорится на сайте Офиса президента.

Принятие закона обусловлено тем, что предприятие – победитель закупки услуг по питанию личного состава Вооруженных сил Украины Pontem отказалось предоставлять услуги из-за эпидемии COVID-19, говорится в пояснительной записке к закону.

Он дополняет закон “О государственном бюджете Украины на 2020 год” статьей 27, согласно которой Министерство обороны и Министерство внутренних дел получают право продолжать в 2020-м действие договоров, заключенных в 2019 году с субъектами хозяйствования.

Питание личного состава будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерством обороны и МВД.

Закон был принят 30 марта, его поддержали 223 народных депутата при необходимых 226.

Он предусматривает, что доходы госбюджета уменьшатся с 1,096 трлн грн до 972,6 млрд грн, а расходы увеличатся с 1,184 трлн грн до 1,263 трлн грн.

Согласно оценкам правительства, в этом году ожидается падение ВВП на 3,9% по сравнению с ростом на 3,7%, которое прогнозировалось до начала кризиса. Прогноз инфляции ухудшен с 5,8% до 8,7%, безработицы – с 8,1% до 9,4%. Среднегодовой курс гривны к доллару ожидается на уровне 29,5 грн/$ (Минфин рассчитывал проект госбюджета на 2020 год по курсу 27 грн/$).