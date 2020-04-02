Der Spiegel – коронавирус выводит министров здравоохранения на первый план

02.04.2020, 2:01, Новости дня

Эпидемия коронавируса сделала ранее незаметных министров здравоохранения одними из самых популярных политиков, пишет Der Spiegel. Они постоянно выступают по телевизору и находятся «на передовой борьбы с вирусом»: отмечается, что их популярность в народе резко возрастает.



Reuters

Раньше практически никто не знал даже их имён: теперь в свете борьбы с коронавирусом европейские министры здравоохранения вышли на первый план, пишет Der Spiegel. Главы государств полагаются на их рекомендации, а граждане ищут у них советов и успокоения.

39-летний министр здравоохранения Франции Оливье Веран был словно сброшен с парашютом посреди горячей точки, пишет издание: его назначение состоялось 16 февраля. Времени на «раскачку» у него совсем не было. «Я решил рассказывать вам всё, что знаю. Но я также отмечаю, что знаю не всё», — приводит Der Spiegel слова Верана.

Как отмечает издание, в отличие от своей предшественницы Аньез Бузин, Веран не уклоняется от участия в телевизионных дискуссиях и дебатах. По словам председателя профсоюза французских врачей, Веран стал первым министром здравоохранения, чей телефон есть в его списке контактов. Der Spiegel отмечает, что Веран с самого начала говорил о необходимости повышенной готовности. Уже несколько недель он спит по четыре часа в сутки и держит у себя в кабинете запас жареного картофеля. Сам Веран отмечает, что подолгу не спать и принимать быстрые решения ему помогает опыт дежурного врача.

Тем временем в Польше министр здравоохранения Лукаш Шумовски стал вторым по популярности политиком в стране, пишет издание. До кризиса он тихо и спокойно исполнял свою работу: теперь же он регулярно выступает по телевизору, описывая ситуацию в стране. Газеты пишут, что он является «лицом борьбы с коронавирусом». В Польше не так уж много политиков с незапятнанной репутацией, пишет Der Spiegel, однако Шумовски является одним из исключений: он зарекомендовал себя примерным семьянином, верующим католиком и профессионалом, который сейчас борется с вирусом, заботясь о здоровье граждан.

До сей поры хорошая репутация в борьбе с вирусным кризисом и у главы австрийского Минздрава Рудольфа Аншобера, пишет издание. Отмечается, что Аншобер не думает о собственном престиже, чем заслуживает доверие у широких масс населения. Более 16 лет он работал министром здравоохранения в одном из австрийских региональных правительств, а теперь находится на передовой борьбы с коронавирусом. Его называют «мастером инерции», и в кризисные времена это качество ему помогает. Кроме того, выделяют легендарную работоспособность министра.