 

Трамп объявил о старте операции по борьбе с наркотиками в Западном полушарии

02.04.2020, 1:48, Новости дня

Вашингтон в сотрудничестве с 22 странами запускает в Западном полушарии масштабную операцию по борьбе с наркотиками, сообщил президент США Дональд Трамп.

«Сегодня США запускают масштабную операцию по борьбе с наркотиками в Западном полушарии <…>. В сотрудничестве с 22 странами Южное командование ВС США активизирует наблюдение, перехват и конфискацию поставок наркотиков», – приводит слова Трампа ТАСС.

По словам глав Белого дома, операция должна помешать наркокартелям «использовать пандемию [нового коронавируса], чтобы угрожать жизням американцев».

«Мы направляем дополнительные эсминцы ВМС США, корабли, самолеты, вертолеты, катера береговой охраны», – сообщил глава американской администрации.

На прошлой неделе Министерство юстиции Соединенных Штатов обвинило президента Венесуэлы Николаса Мадуро и других представителей властей Боливарианской Республики в причастности к наркотерроризму, назначив за него награду в 15 млн долларов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об идеологическом конфликте между США и Венесуэлой.



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