От 500 тысяч до миллиона москвичей могут остаться без работы из-за коронавируса
02.04.2020, 1:46, Разное
В Москве в отраслях, страдающих сильнее всего от негативных последствий пандемии COVID-19, работают более 1 миллиона человек. Об этом «Коммерсанту» сообщили в столичном отделении «Деловой России».
По оценкам организации, без работы могут остаться от 500 тысяч до 1 млн москвичей, работающих преимущественно в сфере услуг, за исключением туризма.
В частности, 400 тысяч человек заняты в общепите, 300 тысяч — на предприятиях культуры и креативной индустрии, 200 тысяч— в фитнес-индустрии и спортивной отрасли, 160 тысяч — в гостиницах и отелях, 30 тысяч занимаются выставочной деятельностью, еще 30 тысяч работают в индустрии здоровья.
Московское отделение предоставило пакет предложений по поддержке отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса. Среди них:
Федерация рестораторов и отельеров (ФРИО) заявила «Ведомостям», что из-за пандемии коронавируса в Москве и Подмосковье закрылись около 15 тысяч кафе и ресторанов. По мнению главы организации Игоря Бухарова, 90% заведений могут не открыться после завершения карантина.
Накануне московские власти приняли пакет мер по поддержке столичных предпринимателей. Среди них — субсидии на возмещение части средств при покупке нового оборудования и субсидирование затрат кредитных организаций на предоставление льготных кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса, открывшимся более трех лет назад.
В Москве, Подмосковье и десятках других российских регионов для жителей введен режим самоизоляции – выходить из дома можно лишь для прогулки с животными, за продуктами или за лекарствами. Кафе и рестораны работают только навынос и на доставку, другие заведения, предоставляющие услуги, требующие личного присутствия граждан, закрыты.
Источник: Новая газета
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