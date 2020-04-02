 

УЕФА приостанавливает матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы «до дальнейшего уведомления»

02.04.2020, 1:25, Новости дня

В среду УЕФА согласился с неизбежным и приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы «до дальнейшего уведомления» из-за пандемии коронавируса.

Руководство европейского футбола также заявило, что все игры сборных, запланированные на июнь, отложены, включая матчи плей-офф Евро-2020, которые перенесены на следующий год.

Финал Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги чемпионов среди женщин, все из которых были запланированы на май, уже отложены.

Хотя в европейских лигах надеются завершить свои внутренние сезоны после снятия ограничений на передвижение и социальные контакты, президент УЕФА Александр Сеферин заявил на прошлой неделе, что сезон может быть потерян, если игры не начнутся к концу июня.



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