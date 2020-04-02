Британец напал на полицейского с угрозами заразить его коронавирусом

02.04.2020, 1:18, Новости дня

Внимание прохожих и патрульного полицейского в Лондоне привлек мужчина с бутылкой вина в руках, дергавший ручки припаркованных автомобилей. Полицейский, совершавший объезд территории на велосипеде, попытался задержать и обыскать нарушителя.

Тот начал сопротивляться, разбил бутылку, а затем начал утверждать, что заражен коронавирусом COVID-19 и будет кашлять, чтоб заразить и стража порядка. Он принялся кашлять, а после того, как полицейский скрутил его, попытался плюнуть ему в лицо, передает РИА Новости. На помощь прибыли другие полицейские, и нарушитель был доставлен в участок.

Там выяснилось, что ему 55 лет и что его имя Адам Льюис. Вестминстерский магистратский суд приговорил его к 6 месяцам тюрьмы. Это первый в Лондоне приговор к тюрьме за нападение на полицию, связанный с коронавирусом.