Парадоксальная ситуация: цена нефти Urals стала минусовой

02.04.2020, 1:18, Новости дня

На российском рынке в последние дни марта сложилась парадоксальная ситуация: ценовые формулы на нефть марки Urals начали соответствовать отрицательным значениям. Это произошло из-за резкого снижения мировых цен на нефть, поясняет РИА Новости.

Ценовые формулы — это ориентир при ценообразовании на внутреннем рынке. К примеру, котировка "Urals FIP Западная Сибирь ФОРМУЛА" 31 марта равнялась минус 1,007 тысячи рублей за тонну. 1 апреля котировка составила минус 1,2 тысячи. FIP — Free in pipe — означает, что продавец доставляет нефть к трубопроводу за свой счет.

Таким образом, затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и тому подобные расходы превысили цену самой нефти. Речь идет о стоимости нефти в Северо-Западной Европе и Средиземноморском регионе.

По итогам марта среднее значение котировки российской нефти — положительное. Однако поставщики опасаются, что если такие цены, как сейчас, продержатся долго, доходность от продаж черного золота упадет до нуля или даже до отрицательных значений.