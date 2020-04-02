 

Путин подписал законы, направленные на борьбу с распространением коронавируса

02.04.2020, 1:18, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов, направленных на борьбу с распространением коронавируса. Ужесточается ответственность за нарушение карантина. Штрафы — до 2 миллионов рублей, максимальный — если погибнут люди. За это также могут посадить на семь лет.

Вводится уголовная ответственность за распространение ложной информации. Штраф для физических лиц — также до двух миллионов рублей. Лишение свободы — на срок до 5 лет. Штраф для юридических лиц — до 10 миллионов.

Кроме того, у правительства теперь есть право вводить режим чрезвычайной ситуации, напоминает телеканал "Россия 24".

Кабинет министров сможет направлять больше средств на борьбу с коронавирусом COVID-19 без внесения поправок в бюджет. И предоставлять отсрочки по уплате налогов, сборов и страховых взносов. Предусмотрены и меры поддержки. В частности, выплаты за больничный теперь будут не ниже МРОТ. И вдвое — до 15 процентов — снижены страховые взносы для малого и среднего бизнеса в этом году.



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