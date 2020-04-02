Для перекиси водорода был разработан сверхточный биосенсор
02.04.2020, 1:10, Новости дня
Международная команда ученых придумала новый биосенсор, с помощью которого можно будет наблюдать за процессами метаболизма в живых организмах.
Сверхточный биосенсор может находить сверхнизкие концентрации перекиси водорода. Это соединение является одним из основных, которые участвуют в обмене веществ.
Новая разработка позволит ученым наблюдать за пероксидом водорода в клетке при помощи оптики. Для создания сверхточного биосенсора ученые использовали зеленый флуоресцентный белок GFP. Он может поглощать свет с одной длиной волны, а испускать – с немного большей. При взаимодействии зонда с пероксидом флуоресценция GFP меняет свои свойства.
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