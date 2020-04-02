Для перекиси водорода был разработан сверхточный биосенсор

02.04.2020, 1:10, Новости дня

Международная команда ученых придумала новый биосенсор, с помощью которого можно будет наблюдать за процессами метаболизма в живых организмах.

Сверхточный биосенсор может находить сверхнизкие концентрации перекиси водорода. Это соединение является одним из основных, которые участвуют в обмене веществ.

Новая разработка позволит ученым наблюдать за пероксидом водорода в клетке при помощи оптики. Для создания сверхточного биосенсора ученые использовали зеленый флуоресцентный белок GFP. Он может поглощать свет с одной длиной волны, а испускать – с немного большей. При взаимодействии зонда с пероксидом флуоресценция GFP меняет свои свойства.