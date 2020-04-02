 

Для перекиси водорода был разработан сверхточный биосенсор

02.04.2020, 1:10, Новости дня

Международная команда ученых придумала новый биосенсор, с помощью которого можно будет наблюдать за процессами метаболизма в живых организмах.

Сверхточный биосенсор может находить сверхнизкие концентрации перекиси водорода. Это соединение является одним из основных, которые участвуют в обмене веществ.

Новая разработка позволит ученым наблюдать за пероксидом водорода в клетке при помощи оптики. Для создания сверхточного биосенсора ученые использовали зеленый флуоресцентный белок GFP. Он может поглощать свет с одной длиной волны, а испускать – с немного большей. При взаимодействии зонда с пероксидом флуоресценция GFP меняет свои свойства.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / Турчак высказался об упоминании единства РФ в Конституции

14.02 / Кокорин в ближайшие дни присоединится к “Сочи”

21.03 / Глава минздрава Нидерландов потерял сознание во время обсуждения коронавируса. На следующий день он подал в отставку

05.03 / Роскомнадзор будет блокировать фейки о коронавирусе. Путин заявил, что “вбросы” о вирусе сочиняют за границей

18.02 / Елисеев утверждает, что Порошенко не пустили на мероприятие Мюнхенской конференции из-за Зеленского

07.02 / Джеймс Ганн назвал Джона Сину одним из лучших актёров

03.02 / Зеленский предрек Украине «лавину инвестиций»

11.03 / Депутаты Госдумы рассмотрят изменения параметров сделки по продаже Сбербанка

30.03 / В Общественной палате оценили преимущества дистанционного обучения для студентов

21.02 / Хуситы запустили ракеты по Саудовской Аравии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска