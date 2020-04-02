Основой для препарата против рака может стать доисторическая плесень
02.04.2020, 1:10, Новости дня
Ученые обнаружили, что рост опухолей может остановить плесневый гриб пенициллиум тимикола, который был обнаружен в подземном ледяном озере арктических широт. По мнению специалистов, его возраст составляет 120 000 лет.
Анализы плесневого гриба показали, что в будущем он может быть использован в лечении онкологических заболеваний. По словам ученых, вещество, которое производит гриб, способно за 24 часа от начала воздействия уничтожить раковые клетки.
Найденный грибок также препятствует проникновению раковых клеток в стенки сосудов, а затем и в организм.
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