Основой для препарата против рака может стать доисторическая плесень

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02.04.2020, 1:10, Новости дня

Ученые обнаружили, что рост опухолей может остановить плесневый гриб пенициллиум тимикола, который был обнаружен в подземном ледяном озере арктических широт. По мнению специалистов, его возраст составляет 120 000 лет.

Анализы плесневого гриба показали, что в будущем он может быть использован в лечении онкологических заболеваний. По словам ученых, вещество, которое производит гриб, способно за 24 часа от начала воздействия уничтожить раковые клетки.

Найденный грибок также препятствует проникновению раковых клеток в стенки сосудов, а затем и в организм.



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