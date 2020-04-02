Разведка США заподозрила Китай в занижении числа заразившихся коронавирусом

02.04.2020, 1:08, Новости дня

Китай намеренно предоставлял неполные данные о количестве заразившихся коронавирусом и умерших в результате заболевания, информирует Bloomberg со ссылкой на переданный Белому дому доклад американского разведсообщества.

По словам источников, секретный доклад был передан в администрацию США на прошлой неделе, передает «Интерфакс».

Напомним, в воскресенье Китай объявил об остановке распространения коронавируса.

На прошлой неделе Госдеп призвал Китай признать ответственность за «сокрытие информации о случившемся в Ухане» и оказать миру безграничное содействие в борьбе с распространением коронавируса.