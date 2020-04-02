Лероса хотели вызвать на допрос по делу о видео с братом Ермака

02.04.2020, 0:49, Новости дня

Служба безопасности Украины 1 апреля должна была вручить повестку о вызове на допрос народному депутату из фракции “Слуга народа” Гео Леросу по делу о видео с братом главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Денисом. Об этом пресс-центр СБУ сообщил на своей странице в Facebook.

“Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации для видеофиксации встреч Дениса Ермака, то есть преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса Украины”, – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ приехали к Леросу по месту жительства, чтобы вручить повестку о вызове на допрос, но депутат отказался ее получать и предложил обратиться к его адвокату.

Щодо сьогоднішньої заяви народного депутата Гео Лероса, офіційно повідомляємо.Головне слідче управління СБ України… Posted by Служба безпеки України on Kolmapäev, 1. aprill 2020

Ранее в этот же день Лерос сообщал в Facebook, что к нему приезжали сотрудники СБУ.

“Приехала СБУ по адресу моего проживания. Ермак, когда мне ждать ГБР и прокуратуру? И скажи, пусть бахилы берут”, – написал он.

Upd: говорят приехали домой повестки вручать, но дома меня нет, я за молоком поехал. адвокат поехал к ним. Приехало… Posted by Geo Leros on Kolmapäev, 1. aprill 2020

29 марта Лерос обнародовал более 10 часов видеозаписей, на которых Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения людей на государственные должности.

Андрей Ермак пригрозил Леросу расследованием. Его брат назвал записи “нарезкой” и делом рук мошенников.

Специализированная антикоррупционная прокуратура 30 марта открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по заявлению Андрея Ермака в связи с распространением пленок.

31 марта Лерос заявил, что располагает документами и записью о том, как Денис Ермак продвигал кандидата на пост главы компании “Энергоатом”.