НБУ перечислил в госбюджет 42 млрд грн прибыли за прошлый год
02.04.2020, 0:48, Новости дня
Национальный банк Украины 1 апреля перечислил 42,72 млрд грн своей прибыли за 2019 год в государственный бюджет Украины. Об этом сообщила пресс-служба НБУ в Facebook.
В НБУ отметили, что это на 2 млрд грн больше, чем планировалось в соответствии с законом “О государственном бюджете Украины на 2020 год”.
“В этом году по согласованию с Министерством финансов Украины было решено перечислить в государственный бюджет сразу всю сумму прибыли Национального банка. Таким образом Национальный банк помогает правительству в нелегком деле преодоления эпидемии в Украине”, – говорится в сообщении.
💙💛 Сьогодні, 01 квітня 2020 року, Національний банк України перерахував 42,72 млрд грн свого прибутку за минулий рік до…
Posted by Національний банк України on Kolmapäev, 1. aprill 2020
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 1 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 911 тыс., из них более 191 тыс. выздоровели, а 45 497 человека умерли.
В Украине по состоянию на вечер 1 апреля насчитывается 794 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Среди них 20 летальных случаев, а 13 человек уже выздоровели.
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