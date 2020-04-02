 

НБУ перечислил в госбюджет 42 млрд грн прибыли за прошлый год

02.04.2020, 0:48, Новости дня

Национальный банк Украины 1 апреля перечислил 42,72 млрд грн своей прибыли за 2019 год в государственный бюджет Украины. Об этом сообщила пресс-служба НБУ в Facebook.

В НБУ отметили, что это на 2 млрд грн больше, чем планировалось в соответствии с законом “О государственном бюджете Украины на 2020 год”.

“В этом году по согласованию с Министерством финансов Украины было решено перечислить в государственный бюджет сразу всю сумму прибыли Национального банка. Таким образом Национальный банк помогает правительству в нелегком деле преодоления эпидемии в Украине”, – говорится в сообщении.

💙💛 Сьогодні, 01 квітня 2020 року, Національний банк України перерахував 42,72 млрд грн свого прибутку за минулий рік до…

Posted by Національний банк України on Kolmapäev, 1. aprill 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 1 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 911 тыс., из них более 191 тыс. выздоровели, а 45 497 человека умерли.

В Украине по состоянию на вечер 1 апреля насчитывается 794 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Среди них 20 летальных случаев, а 13 человек уже выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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