В Украине запретят находиться в общественных местах без маски, число умерших от COVID-19 в стране достигло 20. Главное за день

02.04.2020, 0:48, Новости дня

Ужесточение карантина

Кабинет Министров Украины собирается ввести более жесткие меры безопасности в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. В стране планируют запретить:

находиться в общественных местах без маски или респиратора;

перемещаться группой лиц (более двух человек), кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

пребывать в общественных местах лицам, не достигшим 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;

посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;

посещать спортивные и детские площадки;

проводить все массовые (культурные, развлекательные, спортивные, социальные, религиозные, рекламные) мероприятия, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и местного самоуправления.

В Офисе президента предполагают, что строжайший карантин будет действовать с 6-го по 24 апреля.

Побег из “Казацкого”

Из обсервации в киевском отеле “Казацкий” сбежало более 50 человек, вернувшихся из-за границы. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что каждый, кто покинул место обсервации самовольно, выплатит штраф 17 тыс. грн.

Президент Владимир Зеленский заявил, что государство будет жестко противостоять подобным попыткам поставить под угрозу здоровье миллионов других граждан.

Выплаты пенсионерам

Украинцам в возрасте старше 80 лет повысят пенсии на 500 грн, большинству пенсионеров в апреле единоразово выплатят 1000 грн. Такое решение принял Кабмин.

Коронавирус. Статистика

В Украине на 22.00 насчитывалось 794 случая заболевания коронавирусной инфекцией, зафиксировано 20 летальных случаев. 13 человек уже выздоровели.

Помощь из Китая

В Борисполь прибыл самолет из Китая с медицинскими наборами для борьбы с COVID-19. Украине переданы тесты и наборы для выявления коронавируса, одноразовые средства защиты (костюмы, хирургические перчатки, бахилы), медицинские защитные очки, инфракрасные термометры.

Медреформа, этап второй

В Украине стартовала программа медицинских гарантий – 27 бесплатных услуг, которые государство гарантирует пациенту. Договоры с Национальной службой здоровья подписали более 1500 украинских больниц. Это второй этап реформы здравоохранения (на первом начала работать новая система оказания первичных медуслуг).