 

Главный инфекционист ФМБА предсказал прекращение вспышки коронавируса в России

02.04.2020, 0:48, Новости дня

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ Владимир Никифоров в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале спрогнозировал сроки завершения вспышки коронавируса в России.

По словам Никифорова, пик распространения коронавируса в РФ еще не пройден, передает ТАСС.

«Как минимум в середине следующей недели мы дойдем до вершины. Было бы хорошо. – отметил он. – Если брать стандарт таких вспышек ОРВИ – а у нас коронавирус, как ни крути, к ОРВИ относится – обычно вот такой подъем, а потом спад длится где-то 10-12 недель».

«То, что в конце концов кончится к лету, это точно», – сказал Никифоров в ответ на вопрос о сроках завершения вспышки коронавируса в России.

Накануне в Китае спрогнозировали начало спада пандемии коронавируса.

Напомним, за последние сутки в РФ выявлено 440 новых случаев коронавируса, всего в стране 2 тыс. 777 инфицированных человек. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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