Россияне начали скупать спиртное из-за карантина

02.04.2020, 0:40, Разное

Эксперты пришли к выводу, что за последнее время в России повысился спрос не только на гречку и туалетную бумагу. После объявления о карантине граждане начали скупать алкогольную продукцию.

По данным НСН, за последнюю мартовскую неделю спиртное пользовалось спросом почти на 32% больше, чем за аналогичный отрезок времени в прошлом году. Некоторые борцы за здоровый образ жизни полагают, что на период карантина необходимо ограничить реализацию алкоголя. К примеру, подобные меры уже приняты в Башкирии, пишет “Ura.ru”.