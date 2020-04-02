 

В думский буфет могут вернуть алкоголь?

02.04.2020, 0:40, Разное

“В Думе не нальют вам рюмку коньяку” – в стихах разъясняла Наталья Поклонская. И сейчас это действительно так. Сухой закон в здании Госдумы действует уже несколько лет, отмечает “Лента.ру”. Но в европейских парламентах депутатам на работе пить можно,  а бельгийским законодателям даже наливают бесплатно, чтобы парламентарии в рабочее время не разбегались по соседним барам.

После возвращения Крыма в Россию народные избранники посетили полуостров. В Коктебеле они обнаружили залежи раритетных коньячных спиртов, заготовленных еще в 60-е годы.

С тех пор народные парламентарии озвучивали то инициативы о запрете, то о возращении крепкого алкоголя на Охотный Ряд. Предлагалось даже продавать 100 граммов только после завершения заседаний, в каникулы и строго по предъявлению депутатского удостоверения, отмечают журналисты “Ленты.ру”. 

При этом необходимо понимать, что депутат не может в одиночку инициировать подобное предложение, его должна поддержать партия. “Единая Россиия” и ЛДПР проводят политику “сухого закона”, а вот коммунисты вместе со “Справедливой Россией” придерживаются более либеральных взглядов.

Год назад партии объединились и поддержали виноделов Крыма: за ними были закреплены места в сетевых магазинах. Но запасы хороших вин быстро кончились, но дорогие коньяки на советских спиртах в крепких дубовых бочках еще хранятся. 

Заложенные в эпоху Никиты Хрущева, они представляют собой “золотой запас” всего Крыма, однако есть риск, что их быстро распродадут, а самую ценную и раритетную часть вывезут за рубеж. Самым патриотичным местом спасения старейшего крымского коньяка, полагают журналисты, может стать буфет Госдумы.

В последнее время на фоне падения продаж водки выросло употребление коньяков. Благородный напиток стали смешивать в коктейлях, его использовали при фламбировании блюд, обратили внимание на коньяк и гурманы. При этом стоимость выдержанных коньяков, например, из того же крымского Коктебеля, заметно дешевле французских.

Впрочем, их появление в буфете на Охотном Ряду наверняка станет поводом для серьезных дискуссий. “Сегодня это выгодно тем, кто собирается в регионы на предстоящие осенью выборы”, – пишет “Лента.ру”. 



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