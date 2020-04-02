Байден: Национальный съезд Демократической партии, возможно, придется отложить

02.04.2020, 0:10, Новости дня

Бывший вице-президент США Джо Байден, вероятный кандидат от Демократической партии на ноябрьских президентских выборах, считает, что охватившая страну пандемия коронавируса, скорее всего, приведет к существенному изменению программы или переносу июльского Национального съезда партии, на котором будет официально выдвинут ее кандидат.

Национальные съезды Демократической и Республиканской партии проводятся раз в четыре года и являются важным элементом американской демократии, однако, как отметил Байден в интервью MSNBC во вторник вечером, «трудно представить», чтобы съезд демократов, который должен состояться в середине июля в городе Милуоки в Висконсине, прошел как запланировано.

Съезд Республиканской партии намечен на август и должен пройти в городе Шарлотт в Северной Каролине.

По словам Байдена, «следует прислушаться к ученым», чтобы понять, будет ли к июлю безопасно проводить столь массовое мероприятие, в котором примут участие несколько тысяч демократов и сотни журналистов.

В соответствии с действующими на данный момент ограничениями, это было бы невозможно.

Президент Дональд Трамп, баллотирующийся на второй срок, продлил действие рекомендаций по социальному дистанцированию до конца апреля, в то время как число жертв коронавируса в стране растет на несколько сотен каждый день.

Правительство и органы здравоохранения рекомендуют американцам избегать собраний в количестве больше 10 человек. В некоторых городах полиция уже начала задерживать нарушителей.

Десятки губернаторов по всей стране издали указы, предписывающие жителям не выходить из дома. На данный момент такие распоряжения распространяются примерно на 80 процентов населения страны.

По словам Байдена, время проведения съезда было выбрано с целью избежать совпадения с летней Олимпиадой в Токио, которая должна была начаться 24 июля. Однако теперь Олимпиаду отложили на 2021 год, и Демократическая партия могла бы перенести съезд, если это будет представляться целесообразным с учетом развития ситуации.

«Сейчас времени больше, – отметил Байден. – У нас должно получиться сделать то, что мы делали и во время Гражданской войны, и во время Второй мировой войны, – проводить съезды Демократической и Республиканской партий, праймериз и выборы, при этом обеспечивая общественную безопасность. Мы способны сделать и то, и другое».

Что касается намеченных на 3 ноября всеобщих выборов, Байден отметил, что властям штатов следует подготовить больше бюллетеней для дистанционного голосования, направляемых по почте, а также рассмотреть возможность проведения виртуального голосования.

«Им следует заняться этим уже сейчас, планировать, – отметил он. – Смысл в том, чтобы обеспечить функционирование нашей демократии во время борьбы с пандемией. Мы можем делать и то, и другое. Возможно, придется что-то поменять. Возможно, социального дистанцирования окажется недостаточно. Возможно, сложится ситуация, при которой придется голосовать, буквально не выходя из машины».