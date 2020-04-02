 

Крым остановил междугородние и международные пассажирские перевозки

02.04.2020, 0:05, Новости дня

Со 2 по 14 апреля  Крым приостановил движение электричек по маршруту "Керчь-Анапа-Керчь". Также до 14 апреля приостановлены междугородние и международные автобусные и троллейбусные пассажирские перевозки, сообщает РИА Новости со ссылкой на указ главы республики о введении на полуострове режима повышенной готовности.

На тот же срок остановлены морские пассажирские перевозки и ограничены движения маломерных судов, за исключением судов, предназначенных для государственных и муниципальных нужд.

В Крыму зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусом COVID-19. В Севастополе — пять случаев. В городе с 1 апреля действует режим всеобщей самоизоляции. В Крыму он начал действовать со 2 апреля.



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