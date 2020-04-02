Вслед за Хабибом от боев отказались другие российские бойцы

02.04.2020, 0:05, Новости дня

Российские бойцы смешанного стиля Ислам Махачев и Умар Нурмагомедов не примут участия в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249, запланированном на 18 апреля в Бруклине. Ранее чемпион мира в легком весе Хабиб Нурмагомедов отказался от титульного боя с Тони Фергюсоном.

Ислам Махачев должен был сразиться с Александром Эрнандесом, а двоюродному брату Хабиба Умару Нурмагомедову предстояло провести свой первый бой в UFC с с американцем Азуром Хантером. Но российские бойцы отказались от участия в турнире из-за пандемии коронавируса.

Организаторы турнира решили отменить соревнования. Пока неизвестно, где и когда пройдут новые соревнования.