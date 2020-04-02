В аэропорту Нью-Йорка сел российский самолет с медицинским оборудованием

02.04.2020, 0:05, Новости дня

В нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди сел российский самолет с медицинским оборудованием. На его борту — все необходимое для спасения пациентов, зараженных коронавирусом COVID-19, сообщает телеканал "Россия 24". В частности, борт доставил оборудование, маски, очки, респираторы, средства для дезинфекции.

Самолет был направлен с подмосковного аэродрома "Чкаловский". Посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя ситуацию, выразил надежду, что и Штаты в случае необходимости смогут оказать содействие нашей стране.