Процесс старения человека и шимпанзе оказался одинаковым

01.04.2020, 23:55, Новости дня

Группа ученых определила, что процесс старения человека и шимпанзе имеет общие черты.

В течение 20 лет команда исследователей собирала у шимпанзе образцы мочи. Анализ состава образцов указал на то, что по мере взросления шимпанзе испытывают повышенный уровень кортизола. Высокие уровни гормона ученые не связывают с репродуктивной активностью или социальным статусом.

По мнению ученых, повышенный уровень кортизола у шимпанзе дает повод предположить, что они стареют так же, как и люди.