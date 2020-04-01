 

Процесс старения человека и шимпанзе оказался одинаковым

01.04.2020, 23:55, Новости дня

Группа ученых определила, что процесс старения человека и шимпанзе имеет общие черты.

В течение 20 лет команда исследователей собирала у шимпанзе образцы мочи. Анализ состава образцов указал на то, что по мере взросления шимпанзе испытывают повышенный уровень кортизола. Высокие уровни гормона ученые не связывают с репродуктивной активностью или социальным статусом.

По мнению ученых, повышенный уровень кортизола у шимпанзе дает повод предположить, что они стареют так же, как и люди.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / ФИФА не подтвердила информацию об отстранении сборной РФ от ЧМ-2022

30.03 / В Азербайджане ужесточили карантинные меры

22.03 / Меркель самоизолировалась после контакта с инфицированным врачом

14.02 / В РФ создали гладкоствольный аналог винтовки M16

11.03 / Членов ОПЗЖ, ездивших в Госдуму, нужно отправить на карантин

06.02 / Попытка объявления импичмента Трампу в Сенате США провалилась

25.03 / В России заявили, что 27 марта вывезут своих граждан из Украины спецпоездом

01.04 / США выделят Украине 1,2 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом

11.03 / «Прогресс МС-17» доставили на Байконур

13.02 / Найдена новая причина дальнозоркости и близорукости

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска