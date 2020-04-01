Huawei P40 Pro назван лучшим смартфоном для селфи

01.04.2020, 23:53, Разное

В конце марта текущего года китайский технологический гигант Huawei представил новую линейку смартфонов, в которую вошёл и P40 Pro. Данный гаджет, протестированный экспертами DxOMark, возглавил рейтинг лучших камерофонов, а кроме того значительно опередил других конкурентов по качеству селфи.

В Huawei P40 Pro присутствует двойная фронтальная камера с 32-мегапиксельным главным датчиком и инфракрасным вспомогательным. Проведённое тестирование показало, что качество селфи, сделанных новым гаджетом, имеет ряд достоинств среди аналогов. Так, несомненными плюсами называют расширенный динамический диапазон, экспозицию на лице, отличный баланс белого, детализацию изображения при съёмке в комнате и на улице, качественные фото в портретном режиме и небольшое количество шумов. К недостаткам «фронталки» относятся проблемы с автофокусировкой на групповых снимках, появление артефактов при недостаточном освещении и в сценах с высокой контрастностью, «плавающий» фокус в помещении. Несмотря на присутствие минусов Huawei P40 Pro всё же оказался лучшим устройством для селфи.

При записи видеороликов на фронтальную камеру в числе достоинств отмечено небольшое число шумов, точность экспозиции, детализация, стабилизация изображения, цветопередача. Среди минусов при создании видео на камеру Huawei P40 Pro называют блики, снижение детализации и придание неестественных цветов коже при слабом освещении.