Ограничение на передвижение по территории региона ввели в семи субъектах России

01.04.2020, 23:48, Новости дня

Власти семи областей РФ ввели ограничение на перемещение по территории региона в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции.

Перемещаться по территории регионов разрешено для проезда к месту работы, для обращения за медпомощью, а также в случае угрозы жизни и здоровью. При себе необходимо иметь удостоверение личности и другие документы, по которым можно установить обоснованность выезда, передает ТАСС.

В Мурманской области с 29 марта по 13 апреля ограничен въезд в города Кировск и Апатиты. С 30 марта по 13 апреля ограничено сообщение в Ковдор и Мончегорск, до 14 апреля – в Олененгорск, Полярные Зори и Белокаменку, а также до особого распоряжения – в Териберку и Ура-Губу. Въехать в эти населенные пункты смогут только те, у кого там есть постоянная или временная регистрация.

«Въезд в Ковдор, Мончегорск, Териберку и Ура-Губу будет ограничен. Ограничения вводятся: с 12.00 мск 30 марта до 24.00 мск 13 апреля в Мончегорске и Ковдоре, с 12.00 мск 29 марта до особого распоряжения [действуют] в Териберке и Ура-Губе», – говорится в сообщении оперативного штаба Мурманской области по ситуации с коронавирусом.

Кроме того, с 30 марта ограничили въезд на территорию региона власти Астраханской области, пересекать границу субъекта РФ разрешено только гражданам, проживающим в области и грузовому транспорту, перевозящему товары первой необходимости, в частности, населению рекомендовано не выезжать за пределы региона, но не запрещено, внутри региона можно передвигаться по работе, на транспорте.

С понедельника передвижение по региону ограничила администрация Вологодской области, за исключением случаев обращения за неотложной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев выхода на работу, которая не приостановлена.

С 31 марта до особого распоряжения ограничено передвижение и в Новосибирской области.

Правительство Ленинградской области ограничило транспортное сообщение в город Мурино, Янино и Энколово Всеволожского района, деревню Глинка Тосненского района и в Кингисепп. Закрыт на карантин и населенный пункт Перово в Выборгском районе.

Республика Татарстан с 1 апреля ограничила передвижение по территории субъекта РФ. Передвигаться в режиме всеобщей изоляции могут только работники со справкой утвержденной формы от работодателя, а также жители республики с цифровым пропуском, полученным в специально разработанной смс-системе. «Разрешается передвижение по территории Республики Татарстан, если это связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с законодательством, при наличии документа (справки) работодателя по форме, установленной кабинетом министров республики Татарстан», – говорится в постановлении правительства республики.

С 1 по 5 апреля ограничено передвижение жителей между муниципалитетами и городскими округами Псковской области. Покидать территории разрешено тем, кто едет к месту работы или за медицинской помощью, а также при возникновении угрозы жизни и здоровью.

Администрация Чеченской Республики закроет все административные границы после 5 апреля. Пересекать территорию республики смогут только перевозчики продовольственных и медицинских товаров.

В воскресенье мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима самоизоляции в отношении всех москвичей, после чего аналогичные ограничения стали вводить в других регионах России. К вечеру вторника режим самоизоляции ввели в 53 регионах России.

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