В украинских судах заявляют о нехватке средств защиты от COVID-19

01.04.2020, 23:31, Новости дня

Судебные учреждения Украины сообщают о том, что их не обеспечили средствами защиты от COVID-19. Об этом говорится на сайте Высшего совета правосудия.

По данным ВСП, суды сообщают о дефиците бесконтактных термометров, медицинских масок ,респираторов и антисептиков.

“По состоянию на 27 марта 2020-го сложилась критическая ситуация с обеспечением судов медицинскими масками, о чем сообщили суды почти всех регионов. В частности, об уровне обеспечения медицинскими масками сообщили суды Харьковской (состояние обеспечения – 9%), Закарпатской (19%), Полтавской (35%), Житомирской (57%), Тернопольской (60%), Ивано-Франковской (65%), Киевской (72%), Черновицкой (78%) областей. Неравномерно обеспечены суды и бесконтактными термометрами от 3% (Запорожская область) до 96% (Сумская область). В то же время почти все судебные учреждения обеспечены кварцевыми лампами, за исключением Волынской (95%), Кировоградской (88%), Донецкой (96%) областей”, – говорится в сообщении.

26 марта ВСП обратился к Верховной Раде Украины и Кабинету Министров относительно критической ситуации с финансовым обеспечением судов. В нем отмечалось, что судам необходимо выделить дополнительные средства в объеме 154,9 млн грн на приобретение средств защиты и дезинфекции.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 1 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 911 тыс., из них более 191 тыс. выздоровели, а 45 497 человека умерли.

В Украине по состоянию на вечер 1 апреля насчитывается 794 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Среди них 20 летальных случаев, а 13 человек уже выздоровели.