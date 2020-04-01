Глава международной следственной группы по делу MH17 уволился

01.04.2020, 23:31, Новости дня

31 марта главный прокурор Нидерландов, руководитель международной следственной группы (JIT) по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 Фред Вестербеке покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба министерства юстиции.

Министр Ферд Грапперхаус вручил юристу орден Оранье-Нассау за особые заслуги перед государством. О награждении Вестербеке хлопотали родственники жертв крушения Boeing.

1 апреля 57-летний Вестербеке приступил к работе в качестве начальника полиции Роттердама.

Кто возглавит JIT, пока не сообщается.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса “Бук” с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.

24 мая 2018 года следователи уточнили, что “Бук” прибыл на Донбасс из Курской области. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к катастрофе отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: “министр обороны” группировки “ДНР”, гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава “ГРУ ДНР”, гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела “ГРУ ДНР” Леонид Харченко (Крот).

Вестербеке подчеркивал, что хотя суд начался, следствие в отношении возможных других подозреваемых продолжается.