На американском авианосце произошла вспышка коронавируса. Капитан заявил, что сейчас нет войны и моряки не должны погибать

01.04.2020, 23:31, Новости дня

Не менее 80 человек заразились коронавирусом на американском авианосце USS Theodore Roosevelt, число заболевших растет, сообщило 1 апреля агентство Reuters.

На корабль переданы тесты, должен быть проверен весь экипаж, сообщили источники агентства.

Авианосец находился в Тихом океане, когда поступило сообщение о первом случае COVID-19, это произошло примерно неделю назад. Затем Theodore Roosevelt зашел в порт Гуама, заморской территории Штатов.

Оттуда капитан корабля Берт Крозье передал журналистам письмо, в котором описал ситуацию как критическую. Послание опубликовано в Twitter-аккаунте COVID19 Perspective.

The US aircraft carrier Theodore Roosevelt is in a dire situation in Guam. The virus is spreading rapidly among its 4,000 crew.

The ship’s captain wrote a bombshell letter to superiors, begging to get sailors off the ship.

Here is the actual letter…https://t.co/RtiRkgCwCy

— COVID19 Perspective (@covidperspectiv) April 1, 2020

По словам капитана, в условиях авианосца невозможно организовать изоляцию членов команды, контактировавших с заболевшими. Крозье призвал к “решительным действиям” –- эвакуации более 4000 моряков, авиаторов и членов обслуживающего персонала.

“Мы сейчас не на войне. Морякам не нужно погибать. Если мы не будем действовать, то не сможем должным образом позаботиться о самом надежном нашем достоянии – наших моряках”, – написал он.

Министр обороны Марк Эспер в интервью CBS News 31 марта сказал, что не думает, будто момент для эвакуации корабля настал. Он считает, что медицинская помощь, которая оказывается команде на Гуаме, достаточна, и что авианосец вскоре сможет продолжить миссию. По данным Эспера, никто из зараженных не находится в тяжелом состоянии.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.