Дума приняла закон о кредитных каникулах для пострадавших от коронавируса

01.04.2020, 23:20, Разное

Законопроект был разработан по поручению президента Владимира Путина. Он дает право гражданам, предпринимателям и малому бизнесу на кредитные каникулы на срок до шести месяцев. Отсрочка предусмотрена по потребительским и ипотечным кредитам.

Право на кредитные каникулы имеют заемщики, чей доход снизился на 30% и более. Для получения отсрочки достаточно позвонить в банк и предоставить дкоументы, подтверждающие снижение доходов. Банк будет рассматривать заяку 90 дней с момента обращения.

Кроме того, предусмотрены кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса. Перечень отраслей определяет правительство.

Напомним, ранее нижняя палата приняла пакет законов, направленных на реализацию инициатив, озвученных Владимиром Путиным во время обращения к нации. Принятые меры позволят защитить граждан и поддержать бизнес в условиях распространения коронавируса.

Помимо прочего, парламентарии ужесточили наказание за нарушение карантина. Уголовная ответственность предусмотрена для нарушителей, из-за которых заразились или умерли люди.

Также депутаты одобрили закон об увеличении выплат по больничному листу до уровня МРОТ. Мера будет действовать с начала апреля до конца декабря текущего года.