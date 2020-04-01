Мнение: Гуманитарная помощь для США

01.04.2020, 23:18, Разное

Погрузка российской гуманитарной помощи для США.

Отправлена партия медицинских масок и различного мед.оборудования. Использовать помощь из России американцы, скорее всего, будут в Нью-Йорке, где медики уже с трудом справляются с ростом числа заболевших. Враей, которые пытаются рассказывать о том, как реально обстоят дела с болезнью, увольняют или грозят уволить https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-31/hospitals-tell-doctors-they-ll-be-fired-if-they-talk-to-press?

Разумеется, это больше вопрос политики и пиара, чем медицины – так как 1 самолет конечно не спасет "отца американской демократии". Но зато медийная картинка получилась весьма рельефной – Трамп снова обвинили в сговоре с Кремлем. Осталось еще войска РХБЗ отправить в Нью-Йорк для патрулирования Центрального парка.