Самолет из РФ с медицинской помощью для США прибыл в Нью-Йорк

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01.04.2020, 23:08, Новости дня

Самолет из РФ с медицинским оборудованием для США прибыл в нью-йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди, сообщили в постпредстве РФ.

Договоренность об отправке из РФ в США самолета была достигнута в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа, передает ТАСС.

В среду утром самолет Минобороны с медицинской помощью вылетел в США. По словам Трампа, РФ отправила в США «очень и очень большой самолет» с мед оборудованием.

За последние сутки от коронавируса нового типа в Соединенных Штатах умерли 865 человек, общее число летальных исходов от COVID-19 в США достигло 3873. В Белом доме предупредили, что от коронавируса погибнут до 200 тыс. американцев.

Напомним, во вторник США опередили Китай по числу жертв коронавируса. В прошлую пятницу США вышли на первое место по числу выявленных случаев заражения COVID-19. При этом скорость распространения коронавируса в США вдвое выше среднемировой.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему американское здравоохранение оказалось неспособно предотвратить пандемию коронавируса в США.



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