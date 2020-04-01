Губернаторы штатов сообщают о нехватке медоборудования для борьбы с коронавирусом

01.04.2020, 22:55, Новости дня

Сразу несколько американских губернаторов заявили о том, что в их штатах существует значительная нехватка аппаратов искусственного дыхания, масок и других изделий медицинского назначения, необходимых для лечения людей, заразившихся коронавирусом. При этом губернаторы частично возложили вину за это на федеральное правительство, которое конкурирует со штатами, пытаясь приобрести расходные материалы для лечения и профилактики коронавируса.

Губернатор Мэриленда Ларри Хоган, который также является председателем Национальной ассоциации губернаторов, говорит, что его медики в Мэриленде «работают вслепую», пытаясь вылечить людей, больных коронавирусом, так как им не хватает наборов для тестирования.

Президент Дональд Трамп в беседе с губернаторами на этой неделе сказал, что в течение нескольких недель он не слышал жалоб на нехватку тестов. По мнению Трампа, федеральный центр направил в адрес штатов достаточное количество наборов для тестирования. Однако республиканец Хоган в интервью Национальному общественному радио (NPR) назвал заявление президента «неправдой».

Губернатор Коннектикута, демократ Нед Ламонт, заявил, что его штату приходится самостоятельно справляться с проблемами, поскольку поставки медицинского оборудования и расходных материалов заканчиваются, а количество жертв постоянно увеличивается. По состоянию на полдень среды в Коннектикуте коронавирусом заразились более 3100 человек, из них 69 умерли.

Нью-йоркский губернатор Эндрю Куомо сравнил поиски аппаратов ИВЛ с аукционом на eBay, в котором одновременно участвуют сразу 50 штатов.

Трамп несколько дней назад заявил, что власти штатов и городов запрашивают слишком много дорогостоящих аппаратов ИВЛ, стоимость которых варьируется от 25 000 до 50 000 долларов.

Отвечая во вторник на вопрос журналиста по поводу заявления Куомо, Трамп сказал: «Проблема с некоторыми людьми состоит в том, что сколько бы вы им ни давали, этого всегда будет недостаточно».

По словам Куомо, штат Нью-Йорк закупил в Китае 17 000 вентиляторов стоимостью 25 000 долларов за штуку. Губернатор Мэриленда Хоган высказал пожелание в адрес федерального правительства – начать координацию закупок медицинского оборудования, чтобы штаты не конкурировали друг с другом из-за закупок.