Противомалярийные препараты для борьбы с коронавирусом: за и против

01.04.2020, 22:55, Новости дня

Противомалярийные препараты получают одобрение для лечения некоторых пациентов с коронавирусом; эксперты, однако, эксперты призывают к осторожности.

В понедельник Управление по контролю за продовольствием и медикаментами дало краткосрочное разрешение на использование двух лекарств (гидроксихлорохина и хлорохина) для лечения коронавируса в некоторых неотложных случаях. Препараты раздаются клиникам и предназначаются для пациентов с острыми респираторными проблемами.

Президент Дональд Трамп настоял на этом разрешении после того, как многообещающее исследование, проведенное во Франции, показало, что гидроксихлорохин в сочетании с антибиотиком помог выздоровлению пациентов с коронавирусом.

Доктор Джефф Колайер, хирург и бывший губернатор Канзаса, был сторонником исследования препарата. Он заявил, что это одно из немногих доступных лекарств, которое показало себя многообещающим. Тем не менее, по его словам, это не панацея, и применение лекарства должно осуществляться только медиками.

«Это не то, что вы должны пойти в аптеку, купить его и использовать самостоятельно, потому что вы думаете, что заболели», – сказал он корреспонденту «Голоса Америки». – Очень важно, чтобы вы и ваш врач приняли решение, подходит ли вам это. В настоящее время во всем мире существует дефицит этих лекарств. И поэтому они действительно должны быть зарезервированы для самых тяжелых пациентов».

Колайер считает, что стремительность распространения пандемии, которая поразила более 850000 человек и убила более 40000 человек во всем мире, требует быстрых действий и неортодоксальных мер. Он признает, что эффективность препарата далеко не доказана.

Другое исследование примерно 100 пациентов в Китае не обнаружило доказательств того, что гидроксихлорохин помогал бороться с коронавирусом. Препараты, которые используются с 1950-х годов для лечения малярии, также имеют редкие, но опасные побочные эффекты.

Некоторые эксперты выразили беспокойство по поводу скорости одобрения. Сайрус Шахпар – врач и руководитель группы по предотвращению эпидемий в организации Resolve to Save Lives, работающей в Африке, – сказал корреспонденту «Голоса Америки», что даже если положительные результаты небольшого исследования могут быть воспроизведены, нет информации о том, как пациенты будут чувствовать себя в долгосрочной перспективе.

«Обычно мы не даем рекомендаций, основанных на испытаниях 40 или 100 человек, потому что недостаточно людей, чтобы знать, каковы побочные эффекты, – сказал Шахпар. – Недостаточно людей, чтобы знать, для всех разных возрастных групп или полов, как работает этот препарат? У нас сейчас просто нет таких свидетельств».

Шахпар обеспокоен и тем, что это лекарство этот перенаправляться из Африки и других мест, где оно необходимо для защиты от малярии.