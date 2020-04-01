 

«Капитал Лайф Страхование Жизни» обеспечила 1,8 млн клиенто дистанционным медицинским сервисом в период самоизоляции

01.04.2020, 22:53, Разное

«Капитал Лайф Страхование Жизни» из-за принятого решения нерабочей неделей в РФ с 1 по 5 апреля предоставила клиентам и их родственникам регистрацию на сайте KAPLIFE.RU. Там будут представлены бесплатные медицинские дистанционные услуги.
После прохождения простой регистрации на странице сервиса «Онлайн Телемед» на сайте компании и проплатив 1 рубль чтобы оформить полис, клиенты смогут получить доступ к функциям «Телемед» на неделю. Там будут происходить консультации экспертов круглые сутки без дополнительных оплат и без нужды отправляться куда-то из дому. Чтобы получить консультации родственникам нужно им также пройти регистрацию на сайте.

Программа «Онлайн Телемед» от КАПИТАЛ LIFE предоставляет круглосуточный доступ к докторам для получения рекомендаций. Услуги можно получить как по видеосвязи, телефону или в онлайн-чате. Также в организации были приняты дополнительные меры, чтобы работа была безопасной. Они удели особое внимание дистанционному обслуживанию людей, передает “ГлобалМСК”.

Чтобы быстро оформить страховки работает сервис по урегулированию убытков. Подать заявления и оформить документацию можно онлайн.



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