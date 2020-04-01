Полиция занялась выявлением нарушителей самоизоляции

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01.04.2020, 22:48, Новости дня

Сотрудники МВД РФ проводят мероприятия по выявлению нарушителей установленных регионами ограничительных мер в связи с объявленным режимом самоизоляции.

Акцент делается на розыск лиц, прибывших из-за рубежа и не соблюдающих предписания Роспотребнадзора. К ним принимаются установленные законодательством меры ответственности. По состоянию на 1 апреля составлено 1250 протоколов об административных правонарушениях в отношении граждан, которые допустили нарушения законодательства, связанного с соответствующими ограничениями, говорится в сообщении на сайте МВД России.

Кроме того, в общественных местах полицейские проводят разъяснительную работу с лицами, не соблюдающими режим самоизоляции. Особое внимание уделяется людям преклонного возраста и находящимся на улицах группам граждан. Сотрудники органов внутренних дел информируют жителей о содержании ограничительных мер и порядке их реализации, призывают к сознательности, указывают на недопустимость и опасность пренебрежительного отношения к установленным запретам, предлагают направиться домой.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей. Кроме того, президент подписал закон о штрафах за нарушение карантина для здоровых граждан.

За последние сутки в РФ выявлено 440 новых случаев коронавируса, всего в стране 2 тыс. 777 инфицированных человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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