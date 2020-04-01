Земфира впервые за полтора года выпустила новую песню – про любовь и Крым
01.04.2020, 22:46, Новости дня
Российская певица Земфира впервые за полтора года выпустила новую песню под названием "Крым". Артистка поделилась работой на своем YouTube-канале.
Предыдущей песней Земфиры была "Джозеф" на стихи Иосифа Бродского, выпущенная в 2018 году.
Лирическая композиция "Крым" — в привычном духе певицы. В ней поется про любовь, нервы, депрессии и мат. Сам полуостров упоминается один раз как место, в которое можно было бы уехать.
"Если ты будешь со мною жить,
Я попробую бросить пить.
Однозначно брошу курить,
Потому что тебя бесит дым.
Бесит кашель мой, как у больных.
И нам пришлось бы поехать в Крым".
Подруга Земфиры Рената Литвинова на своей странице в Instagram также поделилась новой работой певицы. Она отметила, что сейчас, когда многие поодиночке, песня артистки всех объединила. Кроме того, Литвинова рассказала, что новая композиция будет звучать в ее фильме "Северный ветер".
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