В ЛНР пожилая женщина ранена в результате обстрела

01.04.2020, 22:46, Новости дня

80-летняя жительница населенного пункта Голубовское Луганской народной республики получила ранение при обстреле поселка украинскими силовиками, также сильные повреждения получил дом.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он сообщил, что вечером 1 апреля украинские военнослужащие обстреляли Голубовское из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм.

Осадчий подчеркнул, что огонь велся из населенного пункта Крымское, где дислоцирована 93-я бригада ВСУ и отметил, что это второй случай обстрела ЛНР с украинской стороны за сутки.

По его мнению, украинские силовики намеренно ведут огонь по жилым домам, зная, что большинство жителей находятся там на самоизоляции с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции и пообещал, что на такие действия Народная милиция ЛНР будет "давать адекватный ответ".