 

В ЛНР пожилая женщина ранена в результате обстрела

01.04.2020, 22:46, Новости дня

80-летняя жительница населенного пункта Голубовское Луганской народной республики получила ранение при обстреле поселка украинскими силовиками, также сильные повреждения получил дом.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он сообщил, что вечером 1 апреля украинские военнослужащие обстреляли Голубовское из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм.

Осадчий подчеркнул, что огонь велся из населенного пункта Крымское, где дислоцирована 93-я бригада ВСУ и отметил, что это второй случай обстрела ЛНР с украинской стороны за сутки.

По его мнению, украинские силовики намеренно ведут огонь по жилым домам, зная, что большинство жителей находятся там на самоизоляции с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции и пообещал, что на такие действия Народная милиция ЛНР будет "давать адекватный ответ".



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Минтранс оценил убытки из-за отмены полетов в Китай

09.03 / Минфин напомнил о защищающем рубль механизме бюджетного правила

18.02 / Даже легкие удары по голове ухудшают когнитивные способности

10.02 / Скончался разведчик, принимавший участие в штурме дворца Амина

17.03 / Банковская система абсолютно ликвидна, единственная просьба – ограничить визиты в отделения банков

19.02 / Крупнейшее исследование коронавируса охватило 44 тысячи случаев заражения

20.02 / Пожаловавшегося на русский язык латвийского депутата раскритиковали в Сети

12.03 / “Стоят около 360 грн”. Главный санврач Украины не исключил, что экспресс-тесты на коронавирус появятся в аптеках

04.03 / С марта Россия может ввозить 5 незарегистрированных психотропных лекарств для детей

26.02 / Подростки, подозреваемые в подготовке массового убийства в школе, арестованы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска