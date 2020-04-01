Златан Ибрагимович еще не задумывался о завершении карьеры

01.04.2020, 22:46, Новости дня

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович заявил, что не знает, чем займется в будущем. Ранее сообщалось, что 38-летний футболист может завершить карьеру.

"Я не знаю, что будет дальше. Жизнь непредсказуема. Кто мог предвидеть возникновение коронавируса. Надо жить и радоваться жизни", — цитирует Ибрагимовича "Спорт-Экспресс".

Златан Ибрагимович перешел в "Милан" зимой из клуба МЛС "Лос-Анджелес Гэлакси". До паузы, связанной с пандемией коронавируса шведский футболист сыграл за миланцев 8 встреч и забил 3 мяча.