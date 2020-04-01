В Антарктиде был обнаружен доисторический тропический лес

01.04.2020, 22:40, Новости дня

Международная команда ученых обнаружила в керне, который был добыт с морского дна в 900 километрах от Южного полюса, следы тропического леса мелового периода. По словам специалистов, его возраст составляет 90 миллионов лет.

Анализ корней, пыльцы и спор, которые сохранились, показал, что раньше климат на Земле был намного теплее. В Арктике среднегодовая температура воздуха составляла 12 градусов по Цельсию.

По словам ученых, их находка оказалась уникальной. Ведь в то время, когда поверхность была лишена солнечного света, болотистые леса смогли распространиться до Южного полюса.