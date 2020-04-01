Бактерии помогли ученым в создании уникального строительного материала

01.04.2020, 22:40, Новости дня

Для выращивания полноценного строительного материала на основе песка ученые решили использовать цианобактерии.

Цель исследования специалистов состоит в том, чтобы заменить цемент и бетон, которые вредят экологии, на природный материал. Для создания нового материала ученые смешали песок с желатином, а также добавили цианобактерии.

В результате эксперимента получился уникальный материал, который похож на бетон. Он является гетерогенной смесью цемента и некоторых отложений.