Мнение: Коронавирус в США и Россия

01.04.2020, 22:28, Разное

К 1 апреля в России зафиксировано 2777 заразившихся коронавирусом. 24 человека умерло.

В США на 1 апреля зафиксировано более 189 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 3,8 тыс. человек. Только за последние сутки умерло не менее 770 человек. The New York Times написал, что даже при соблюдении строгого карантина по всей стране от коронавируса в ближайшие недели могут умереть от 100 до 240 тысяч американцев.

Президент США Дональд Трамп, выступая на брифинге в Белом доме, заявил, что в ближайщие две-три недели будут самыми трудными днями для США.

И это в США! В самой развитой стране мира!? В самой демократичной стране мира!? Демократия их и погубит? Если даже сейчас, когда на страну нагрянул коронавирус, толпы американцев плюют на китайскую заразу. Как на верхней фотографии, сделанной вчера в Вашингтоне.

В России ситуация намного лучше? Коронавирус не расползется? Тотальный карантин спасет россиян?