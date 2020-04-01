Зеленский подписал изменения в госбюджет для обеспечения питания военнослужащих

01.04.2020, 22:15, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон “О внесении изменений в закон Украины “О государственном бюджете Украины на 2020 год” относительно непрерывного обеспечения питания военнослужащих”, говорится на сайте Офиса президента.

Принятие закона обусловлено тем, что предприятие – победитель закупки услуг по питанию личного состава Вооруженных сил Украины отказалось предоставлять услуги из-за эпидемии COVID-19.

Документ, который подписал президент, дополняет закон “О государственном бюджете Украины на 2020 год” статьей 27, согласно которой Министерство обороны и Министерство внутренних дел получают право продолжать в 2020-м действие договоров, заключенных в 2019 году с субъектами хозяйствования.

Питание личного состава будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерством обороны и МВД.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 1 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 887 тыс., из них более 185 тыс. выздоровели, а 44 264 человека умерли.

По данным Центра общественного здоровья на 10.00 1 апреля, в Украине лабораторно подтверждено 669 случаев инфицирования COVID-19, 10 человек выздоровели, 17 скончались. Позже в Черновицкой областной государственной администрации сообщили о еще одной умершей от COVID-19.