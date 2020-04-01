В Украине зафиксировано 794 случая инфицирования коронавирусом, 20 человек умерли

01.04.2020, 22:15, Новости дня

В Украине насчитывается 794 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщило Министерство здравоохранения в Telegram-канале “Коронавірус_інфо”.

“По состоянию на 22.00 1 апреля в Украине 794 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19. В общей сложности 13 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме”, – сказано в сообщении.

В 10.00 Минздрав сообщал о 669 заболевших и 17 скончавшихся. Таким образом, за 12 часов число подтвержденных случаев заражения выросло на 125, умерших – на три.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 1 апреля, общее количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 911 тыс., из них почти 45,5 тыс. человек умерли.