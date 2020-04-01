Мнение: Карантин и восстание масс

01.04.2020, 22:10, Разное

Весь этот массовый загон населения “на карантин”, который мы сейчас наблюдаем по всему миру – он на данном этапе массовой психике скорее нравится, именно поэтому никаких эксцессов или протестов не происходит. С психологической точки зрения идет процесс невиданной в истории инфантилизации человечества, всего и сразу. Людей переводят в “детское” состояние – когда строгая мама кричит в окно “Саша, Сережа, домой!!” – и Саша с Сережей послушно отправляются домой, хотя, конечно, вполне хотели бы еще погулять. Но маме же виднее!

Единственно, кто-то более пытливый (например, Саша) мог обреченно спросить – нуууу почемуууууу??? – на что мама безапелляционно ответила бы – “На улице холодно!!” – и всё, конец прениям. Опять же – разгоряченные Саша с Сережей никакого холода, конечно, не чувствовали, но – они все же маленькие дети, и им надо подчиняться Авторитету Родителя.

Именно такое состояние попытались разбудить власти в своих подданных по всему миру – и у них это получается. Прежде всего потому, что большинство вообще-то не прочь “впасть в детство” – в детском состоянии проще, не надо ни за что отвечать, не надо ничего бояться, все неприятности берут на себя Мама и Папа.

Так что не надо удивляться тому, сколь большое количество людей сейчас совершенно добровольно, без понуканий сидит сейчас по домам в четырех стенах. Это состояние регрессии, “возвращение в детство”: я сейчас посижу в своей комнате, а без меня взрослые все проблемы порешают, меня это не касается”. Роль “взрослых” при этом отводится Политикам, Врачам и Учоным (которые это все и инициировали).

Так что поначалу все эти ужесточения карантинов идут как по маслу – бурчание немногочисленных “независимых” можно не принимать в расчет. Сообщения “с мест” (то есть со всего мира) это подтверждают.

В этой связи самый интересный вопрос – а насколько устойчиво это состояние инфантильности и регрессии, в коем нынче пребывает, насколько можно судить, большая часть населения земного шара? Насколько велик лимит времени, имеющийся в распоряжении у властей?

И вот тут, думается мне, прогноз неблагоприятный. Скорее всего, “послушное” состояние кончится намного раньше, чем хотелось бы тем, кто принял на себя Родительскую функцию. Нашим инфантилам очень скоро станет в заточении

а) скучно

б) грустно

в) попросту голодно.

Но до голода даже не дойдет – люди полезут из своих капсул много раньше. Эрик Бёрн определял состояние скуки как “структурный голод”, и говорил, что этот голод бывает посильнее обычного физического. Вырванные из привычного круга занятий, большинство не умеет и не знает, как структурировать свое время, буквально “чем себя занять”.

Ну и к тому ж очень скоро загнанные “домой” обнаружат, что “папа и мама НЕНАСТОЯЩИЕ!!” – то есть что они на самом деле вовсе не собираются ЗАБОТИТЬСЯ о своих как бы “детях”, хотя бы с точки зрения “дай пожрать”.

И вот тут – главная Опасность: очень может случиться, что вместо возвращения во взрослое, ответственное состояние наши миллионы инфантилов просто сменят знак: из Ребенка Послушного перейдут в Ребенка Обиженного и Разозленного. А “обиженный ребенок” – это чума пострашнее коронавируса: он кричит, катается по полу, ломает игрушки и даже разбивает мамину любимую вазу.

Еще и поэтому, думается, все эти карантины должны быть отменены как можно скорее. Иначе всех этих “восстаний масс”, бессмысленных и беспощадных, не избежать.