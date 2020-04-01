Песков рассказал о мерах предосторожности Путина в связи с пандемией коронавируса
01.04.2020, 22:05, Разное
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, придерживается ли российский главнокомандующий каких-либо мер предосторожности в связи с пандемией коронавируса. По словам Пескова, президент соблюдает изоляцию, как и все сознательные граждане страны. Ранее государственный деятель заявлял, что Путин регулярно тестируется на наличие коронавируса, напоминает RT.
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