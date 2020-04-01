 

На Ямале незаконное проникновение в гостиницу обернулось серьезными последствиями для подростка

01.04.2020, 22:05, Разное

В одну из гостиниц Нового Уренгоя ночью незаконно проникла группа подростков. Один из несовершеннолетних, убегая от охранника, выпрыгнул из окна и сломал ногу.

По данным URA.ru, представители правосудия сочли, что ответственность за вред, причиненный ребенку, лежит на сотрудниках гостиницы. Виновным объявлен выговор.



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