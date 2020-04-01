Мнение: Наступление в провинции Аль-Джавф

01.04.2020, 22:01, Разное

Свежее видео от хуситов посвященное наступлению в провинции Аль-Джавф.

Показано наступление мотопехоты хуситов, бегство хадистов, занятие населенного пункта, захват трофеев (танки, ББМ, РСЗО, ствольная артиллерия, тачанки, бульдозеры, грузовики, автомобили) и амуниции, боеприпасов и прочего военного имущества, пленных (несколько десятков) и т.д. и т.п.

Кроме того, стоит отметить, что пока продолжаются бои в провинции Аль-Джавф и в районе Мариба, хуситы наступают и на территории самой Саудовской Аравии, заняв кусок приграничной территории в саудовской провинции Джизан, пытаясь выбить саудитов с важной горы, что позволит хуситам развернуть боее активные действия в глубине Джизана.