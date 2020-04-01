 

Мнение: Наступление в провинции Аль-Джавф

01.04.2020, 22:01, Разное

Свежее видео от хуситов посвященное наступлению в провинции Аль-Джавф.
Показано наступление мотопехоты хуситов, бегство хадистов, занятие населенного пункта, захват трофеев (танки, ББМ, РСЗО, ствольная артиллерия, тачанки, бульдозеры, грузовики, автомобили) и амуниции, боеприпасов и прочего военного имущества, пленных (несколько десятков) и т.д. и т.п.
Кроме того, стоит отметить, что пока продолжаются бои в провинции Аль-Джавф и в районе Мариба, хуситы наступают и на территории самой Саудовской Аравии, заняв кусок приграничной территории в саудовской провинции Джизан, пытаясь выбить саудитов с важной горы, что позволит хуситам развернуть боее активные действия в глубине Джизана.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.03 / Гномик-заяц, глюк с чаем и лечащий шарик: Истории наших читателей

05.03 / Мнение: Раскрыты шокирующие подробности дела «Сети»

04.03 / Наука: Яд клыкастой морской собачки одурманивает врагов без боли

20.02 / Мнение: Что ЕС сделает с Великобританией, чем Брекзит лучше развала СССР и как RT обошла BBC

27.03 / Мнение: Римские каникулы

23.03 / Звезда «Ольги» Яна Троянова оказалась «на дне» после смерти сына

15.02 / Мнение: О невероятной правде про самого скандального разоблачителя

13.03 / Мнение: Следственный Комитет впервые защищает гея от травли в России

19.02 / Игорь Крутой о представителе России на «Евровидении»: «Я бы отправил Тиму Белорусских»

17.03 / Экономика: Лишится ли Россия китайских товаров?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска